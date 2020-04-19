كله بقى بالقانون.. تشريع جديد فى البرلمان لمواجهة كورونا.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس السبت، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958. ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، مثل أزمة فيروس كورونا. Advertisements الفيديو التالى يرصد تفاصيل القانون ومواده.

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