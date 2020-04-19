شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الفرق النهائية بالجامعات تمتحن التخلفات تحريريا عقب نهاية تعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد اللجنة الخاصة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لتتولى عمليات متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، وتلقى أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها، وفحص أي حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات، وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الجامعات، لعقد اجتماع عقب الانتهاء من شم النسيم، وذلك للرد على التساؤلات الواردة إليها بخصوص امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب النقل والفرق النهائية، وكيفية تقديم المشروع البحثى وخلاف ذلك من الأمور المتعلقة بالمنظومة.

وعلم ”الخليج 365” أن أعضاء اللجنة تتابع عن قرب كافة تساؤلات الطلاب فيما يخص المشروع البحثى وكذلك الاختبار الإلكترونى بدائل امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والمحددين لطلاب النقل من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تمهيدا لفتح نقاش حولها للرد عليها خلال أول اجتماع.

وقالت مصادر لـ" الخليج 365" أن من أبرز التساؤلات يتعلق بطلاب الفرق النهائية، خاصة وأنه لابد من إتمام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة والانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، يتصل بمصير امتحانات الطلاب المحملين بمواد تخلفات خلال سنوات النقل .

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وأوضحت المصادر، أن طلاب المرحلة النهائية بحسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات سيؤودن امتحانات الفصل الدراسى الثانى وبالتالي سيحصل كل طالب على التقدير التراكمى من مجموع السنوات الدراسية ، وبالتالي هناك اتجاه إلى أن يتم خضوع طلاب الفرق النهائية لامتحانات مواد التخلفات من السنوات الدراسية السابقة بطريقة الامتحان التحريري عقب الامتحانات المقررة للفرق النهائية بالكليات .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر تشكيل لجنة، برئاسة الدكتور عصام الكردي - رئيس جامعة الإسكندرية، وعضوية كل من: "الدكتور ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان، والدكتور طارق الجمال - رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد لطيف - أمين المجلس الأعلى للجامعات (عضوا ومقررا)، والدكتور صديق عبد السلام - أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور حسن أحمد محمدين - مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، والمستشار محمد المنشاوي - المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي"، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتقدم ذكرها وتلقى اية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الجامعات في هذا الصدد ، والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على تذليل اية عقبات تحول دون تنفيذ قرارات المجلس وإعداد تقارير دورية تعرض علي المجلس عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في ضوء تلك القرارات والنظر فيما يحيله لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من موضوعات تتعلق بمجال عملها على أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاعتمادها.