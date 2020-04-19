وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب بحلول شهر رمضان المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودعا وزير الأوقاف، في بيان له السبت، الله (عزّ وجلّ) أن يجعل رمضان شهر خير ويمن وبركة وأمن وأمان لمصرنا العزيزة والبشرية جمعاء، سائلاً الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد : عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .
وأكد وزير الأوقاف، إن للصائم دعوة مستجابة فلنجعلها لرفع البلاء عن البلاد والعباد
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