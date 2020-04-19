وزير التموين: غدا أجازة لغرفة استلام القمح المحلي بديوان الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمنح أجازة لغرفة عمليات استلام القمح المحلي بديوان عام الوزارة، وكذلك إيقاف العمل بجميع لجان استلام الأقماح المحلية هذا اليوم.

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