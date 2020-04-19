محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء أن دعوات التجمع أعلى أسطح المنازل للصلاة جماعة في هذا الوقت- لا تجوز؛ لأن ذلك يعرض حياة الناس للخطر.
وحذرت الإفتاء من عمل تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المبارك من أجل صلاة التراويح قائلةً: "الزم بيتك وصلّ مع أسرتك فالالتزام بالتعليمات واجب شرعي #مسجدك_في_بيتك".
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء تحذر من التجمع.. وتؤكد: الصلاة على أسطح المنازل لا تجوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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