غرفة تعقيم وقياس حرارة.. "مدبولي" يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية.

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية صباح اليوم، للعاصمة الإدارية في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بها، يُرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء شعبان ضاحي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمدير التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية.

وعبر مدبولي، قبل بدء جولته التفقدية، ممر غرفة التعقيم الذاتي التي أعدها جهاز العاصمة الإدارية، وخضع لقياس درجة الحرارة، واطمأن على اتباع جميع شركات المقاولات العاملة في هذه المشروعات للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل.

وأكد رئيس الوزراء، حرصه على صحة وسلامة أرواح العمال في المقام الأول، وهو ما أكده وزير الإسكان، حيث أشار إلى أنه يتابع أولًا بأول الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة العمال بكافة المشروعات.

وعقب ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر جهاز العاصمة مع وزير الإسكان والمسئولين، وتم استعراض الموقف التنفيذي في ضوء الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

واستعرض وزير الإسكان، موقف تنفيذ الأبراج، مُشيرًا إلى أنه تم الوصول في البرج الأيقوني للدور الـ30 بارتفاع 150م، كما استعرض موقف باقي الأبراج.

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وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة تكثيف العمالة في كافة المواقع وزيادة المعدات؛ لتعويض الفترة الماضية، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما استعرض اللواء شعبان ضاحي، موقف تنفيذ الحي الحكومي، ومنطقة البنوك التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال جولته بمبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمبني المكون من (دور أرضي منخفض، ودور أرضي، و3 أدوار متكررة)، بارتفاع 29م، على مساحة 78,6 ألف م2 بما يُعادل 18,7 فدان، وتشغل المباني منها 17 ألف م2 بما يُعادل 4 أفدنة، بنسبة بنائية 22%، والباقي مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة.

وتم استعراض الخطة الزمنية لمبنى مجلس الوزراء، والذي تم إنهاء أعمال الهيكل الإنشائي له بإجمالي 70 ألف م3 من الخرسانة المسلحة وأعمال المباني بإجمالي 3,3 مليون طوبة، والانتهاء من أعمال الواجهات بنسبة تنفيذ 98% وأعمال شبكات الإلكتروميكانيكال (القوى، والتيار الخفيف، والتكييف، والإطفاء، والصحي) بنسبة تنفيذ 95%، وجارِ أعمال التشطيبات النهائية.

وفيما يخص الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمت الإشارة إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع المقام على مساحة 1,5 مليون م2 بما يُعادل 150 فدانًا تشغل المنشآت منها 250 ألف م2 بما يُعادل 60 فدانًا بنسبة بنائية 20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ويوجد محور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

غرفة تعقيم وقياس حرارة.. "مدبولي" يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية.