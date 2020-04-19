سقوط صاحب مخبز استولى على نص مليون جنيها من أموال الدعم بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على صاحب مخبز لاستيلائه على نصف مليون جنيه، في المقطم بعد التلاعب في منظومة الخبز، وحرر محضر بالواقعة.
ونجح رجال المباحث، في ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة)، لاستيلائه على مبلغ 581511 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعها في السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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