سقوط 5 عاطلين بحوزتهم 1000 قرص مخدر ونص كيلو حشيش وفودو بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في القبض على خمسة أشخاص في مناطق متفرقة بالقاهرة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغاً يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة لمباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (1020 قرص مخدر - مبلغ مالي– هاتف محمول).

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين (مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) اثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 370 جرام - سلاح أبيض "كتر"- مبلغ مالي).

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كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دارالسلام، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 255 جرام- مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، وأن السلاح الأبيض لحماية النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.