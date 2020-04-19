أمن القاهرة: ضبط 2 طن رنجة وفسيح مجهول المصدر داخل مخزن بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط قرابة 2,5 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن "غير مرخص" بالسيدة زينب بالقاهرة، قبل طرحها والتداول بالأسواق.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، أفادت بقيام (المدير المسئول عن مخزن تابع لمحل "غير مرخص" لتجارة الأسماك المملحة (كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بحيازة كميات من (الأسماك المملحة) المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المذكور وتم ضبط (2,450 طن أسماك ممُلحة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.