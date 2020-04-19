ضبط مسئول مخزن ومحل عطور لاحتكاره 1551 لتر كحول في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث التموين، القبض على المدير المسئول عن محل ومخزن لبيع العطور بالمنوفية، وبحوزته كميات كبيرة من المواد المطهرة "كحول" بقصد حجبها عن التداول وبيعها بالسوق السوداء.

معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، أفادت بقيام مدير مسئول عن محل ومخزن لبيع العطور بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، بتجميع كميات من المواد المطهرة "كحول" بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها كمطهرات بالسوق السوداء بدون ترخيص من وزارة الصحة، بداخل مخزن خلف محل العطور.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المخزن، تم ضبط (1551 لتر "كحول"– 500 عبوة معطر –15000ملصق لعلامات تجاريه مختلفة –2500 عبوة فارغة معدة للتعبئة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها كمطهرات بالسوق السوداء بدون ترخيص، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.