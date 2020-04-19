خلال 24 ساعة .. ضبط 1205 قضية تموينية متنوعة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1205 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها، ضبط مالكي مخزنين لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، لحجبهما عن التداول كمية قدرها (20 طن سلع غذائية) بقصد رفع أسعارها. كما ضبطت الحملات، المديرة المسئولة عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازتها (9,600 طن سلع غذائية) غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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