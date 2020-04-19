قبل شم النسيم.. إحباط ترويج فسيخ فاسد في السواق بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الأسماك المملحة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بمحافظة القاهرة، لحيازته (1,600 طن "أسماك مملحة" فسيخ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق خلال أعياد شم النسيم مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين .

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لشركة منظفات صناعية بدائرة مركز شرطة أوسيم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (18 طن كيماويات صناعية "صودا كاوية سائلة") معبأة داخل تنكات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين .

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.