"الداخلية" تصادر 20 طن سلع غذائية مخبأة و11 طن سلع فاسدة مستلزمات رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1205 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة أبرزها: ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص "كائن بدائرة مركز شرطة أشمون لحجبه عن التداول كمية قدرها (11طن سلع غذائية "سكر حر – أرز أبيض") بقصد رفع أسعارها .

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وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أشمون لحجبه عن التداول كمية قدرها (8,800 طن سلع غذائية "مكرونة - أرز أبيض– زيت طعام") بقصد رفع أسعارها .

وفى ذات السياق ضبطت المديرة المسئولة عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص "بدائرة قسم شرطة العبور لحيازتها (9,600 طن سلع غذائية "ثمار مشمش – قمر الدين تحت التجهيز- عسل جلوكوز") مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "عفن ظاهري" ومجهولة المصدر، (1,250 طن "تين مُجفف "منتج نهائي" – 1000 لفة "قمر الدين" منتج نهائي "بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

كما ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة المنشأة لحجبه عن التداول 2350 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتى " بقصد رفع أسعارها وضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لشركة منظفات صناعية بدائرة مركز شرطة أوسيم لحيازته (18 طن كيماويات صناعية "صودا كاوية سائلة")، معبأة داخل تنكات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.