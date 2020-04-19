بحوزتهما مليون جنيه.. ضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، ضُبط فيها "شخصين"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها 633 ألف جنيه مصري وعملات أجنبية (14,700 دولار أمريكي– 5000 يورو–25 ألف ريال سعودي "بما تعادل 424 ألف جنيه مصري") بإجمالي مليون و57 ألف جنيه مصري) تم ضبطها نقدياً.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.