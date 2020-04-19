ضبط 1.8 طن لحوم فاسدة داخل بدروم في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الشرطة القبض على مدير شركة وعامل شرعا في توزيع كمية من اللحوم على الفاسدة على عدد من المطاعم بأكتوبر.
البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، لملاحظة الحالة الأمنية وضبط كافة أشكال الخروج على القانون بالمدن العمرانية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، تمكنت من ضبط مدير شركة لتجارة اللحوم وعامل حال تواجدهما ببدروم أحد العقارات بدائرة القسم.
وعثرة بحوزتهما (1600 كيلو جرام لحوم – 270 كيلو جرام كبدة) غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وفق تقرير مفتش الصحة عقب التنسيق معه بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لتوزيعها على المطاعم بمدينة أكتوبر وإعادة تصنيعها.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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