سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر. كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، أفادت بقيام ثلاثة أشخاص ("لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم "سرقة الدراجات النارية" والتصرف فيها بالبيع بثمن بخس للمواطنين. عقــب تقنين الإجراءات أمكن ضبــطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - فرد محلى الصنع- 4طلقات من ذات العيار - 4 دراجات نارية "مُبلغ بسرقتها")، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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