شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تمكنت لجنة من مباحث التموين والرقابة التموينية برئاسة النقيب احمد عنتر، رئيس مباحث الشمال، وهدية سيد على، عضو الرقابة التموينية بمركز مغاغة، ضبط 9 طن فسيخ غير صالحة للاستخدام الادمي داخل مخزن بمدينة مغاغة ادارة صبحي. ر. ش، 57 سنة، و210 كرتونة خمور وكحوليات نسبة 70 % داخل مخزن ادارة خلف. ا. م / 38 سنة، مقيم بمدينه مغاغة .

وقرر المحافظ اللواء أسامة القاضي، غلق كورنيش النيل، والحدائق العامة والمتنزهات بجميع مدن وقريا المحافظة. وشكل لجان لمتابعة الغلق وتنفيذ قرارات رئيس الوزراء .

تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأت مديرية امن المنيا، تنفيذ خطة غلق طريق الكريمات «المنيا / القاهرة» بوضع أكمنة مرورية وأمنية، وحواجز تمهيدا لغلق الطريق السادسة مساء الأحد المقبل .