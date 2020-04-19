شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفي حجر ملوي تكشف حقيقة وجود إصابات بكورونا بين الطاقم الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور محمد فتحي، نائب مدير مستشفي العزل بملوي، ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة فردين من الطاقم الطبي الذي كان في المستشفي عزل ملوي، مؤكدا عدم وجود أي إصابة لأي فرد من الطاقم حتي هذه اللحظة.

ويضيف أما عن هذين الفردين فقد تأخرت نتيجة التحليل الثاني لهما وليس لهما فقط بل لـ ٢٧ فرد آخرين حيث يتم سحب عينتين لكل طاقم الفريق بينهما ٤٨ ساعة وجاءت العينات الأولي كلها سلبية اما العينة الثانية للفريق فقد تأخرت منها 29 عينة لم تظهر بعد وستظهر غدا ان شاء الله ولو ظهرت فيها حالات إيجابية- وهذا وارد- سيعلن عنها وستعزل فورا.

في سياق متصل، قرر المحافظ اللواء أسامة القاضي، تشكيل لجنة برئاسة نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، للمرور على كافة المستشفيات ضمن اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، ولمنع انتشار العدوي واتخاذ الإجراءات الطبية للعاملين داخل منظمة الصحة.