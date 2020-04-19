شكرا لقرائتكم خبر عن رد مصروفات المدن الجامعية لطلاب جامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة المنيا، عن رد أي مبالغ مالية تم تحصيلها من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدن نظير الإقامة أو التغذية أو الإعاشة، والتي تم تسديدها مسبقاً خلال فترة تعليق الدراسة.
وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، على أن الطلاب لن يتحملوا أي مصاريف بالمدن الجامعية إلا عن المدة الفعلية التي قضوها بها، وانه سيتم فور إنتهاء فترة التعليق للدراسة رد المبالغ المسددة للطلاب، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة الطلبة والطالبات المقيمين بالمدن ومنعاً لأسباب التجمعات.
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