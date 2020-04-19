شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1500 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك وسلخانة خاصة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



تمكنت حملة لمباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطرى من ضبط 1500 كيلو «فسيخ» غير صالح للاستهلاك الآدمى، وسلخانة خاصة غير مرخصة بها ماشية ميتة تم ذبحها بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين بقيام عدة حملات تموينية بضبط كميات كبيرة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

في مركز كفر الدوار، تم ضبط 1500 كيلو سمك مملح معد للبيع وغير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد المخازن، كما تم تحرير 4 محاضر لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفى مركز ومدينة حوش عيسى، قامت حملة بالتعاون مع إدارة الطب البيطري وادارة التموين حوش عيسي تم ضبط سلخانة خاصة تعمل بدون ترخيص وتقوم بذبح المواشي المريضة لإعادة بيعها لأصحاب محلات الجزارة والمطاعم المشهورة، وتم ضبط ذبيحة كاملة تم ذبحها بعد الوفاة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بوزن 220 كيلو.

وفى مركز دمنهور، ضبطت الحملة 10 محال جزارة تعرض لحومًا بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعليها أختام مزورة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما ضبطت8600 كيلو عجوة ونصف طن بلح مجفف وجميعها بدون بيانات وبدون وجود اشتراطات صحية، وضبط 1500 كيلو دقيق سياحى مجهول المصدر داخل مخبر سياحى غير مرخص، وكذلك 137 كيلو كبدة مجمدة بثلاجة غير مرخصة، وعدد 32 كرتونة خميرة فورية منتهية الصلاحية، كما.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، كافه الأجهزة التنفيذية والرقابية بنطاق المحافظة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر، وتشديد الرقابة على منافذ البيع خاصة مع اقتراب شم النسيم وشهر رمضان المبارك لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية بها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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