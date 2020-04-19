شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة دمنهور: البحث أو الاختبار الإلكتروني بديلاً للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، اعتماد مشروع بحثي أوعقد الاختبارات من خلال الإنترنت كبديلين لعمل الامتحانات الورقية المعتادة، بسبب ظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقرر المجلس أن البديل الأول هو أن يقوم الطلاب بإعداد رسائل بحثية مقبولة في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون وفق المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة والتى يتم مراجعتها بدقة وعدم قبول ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيًا.

ويكون البديل الثانى هو عقد إختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من عقد الاختبارات الكترونيا لجميع الطلاب وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل الكترونية لدي الطلاب.

يأتى ذلك في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة اليوم السبت في ضوء تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد، بإلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المقرر عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية المجموع التراكمي.

وقال الدكتور عبيد صالح إنه سيتم استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٣٠ لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.

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