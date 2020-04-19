شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من أطباء أسيوط العائدين من مستشفى العزل بإسنا للمواطنين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الكتيبة الطبية من أبناء جامعة أسيوط والعائدين سالمين من قضائهم فترة عمل امتدت على مدار 14 يوما بمستشفى العزل بإسنا على إطلاق رسالة مجتمعية لرفع وعى المواطنين بخطورة فيروس كورونا.

وأضافت غانم إنه تم إطلاق رسالة توعية عن طريق تسجيل فيديو للقناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط على الرابط التالى

وأضحت الدكتورة مها غانم أن الفيديو يهدف إلى رفع الوعى بأعراض الفيروس المستجد، وطرق الوقاية منه، وأهم الحالات الحرجة التي واجهتهم وكيفية تعاملهم معها.

وأكد أعضاء الفريق الطبى على أهمية الالتزام بالضوابط الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والتى يأتى في مقدمتها التواجد بالبيت وعدم الخروج إلا للضرورة، مع الحفاظ على النظافة الشخصية وتطهير الأيدي بشكل مستمر، مع تقديم رسالة اطمئنان لزملائهم بعدم الذعر من المشاركة في العمل بمستشفيات العزل، والتأكيد على أهمية تقديم الدعم النفسى للمرض خلال فترة العلاج، وكذلك من كافة أفراد المجتمع له بعد عودته، كما أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار كوفيد 19 وتوفير كافة الإمكانيات الطبية لمحاصرة الفيروس.

وعبر أعضاء الفريق الطبي عن شكرهم لأفراد أسرهم وعائلتهم لتحملهم ظروف عملهم والحرص على دعمهم وتشجيعهم لمواصلة أداء مهمتهم الإنسانية المهنية.

وأوضح الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية إلى أن الفريق الطبي العائد من مستشفى العزل بإسنا تم إجراء لهم المسوحات والفحوصات الطبية التي أثبتت خلوهم جميعاً من الإصابة بفيروس الكورونا، من المقرر أن استئنافهم للعمل على النحو المعتاد الأسبوع القادم بعد أسبوعين من عودتهم وذلك طبقاً للإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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وأشار إلى أن الفريق الطبى ضم الأطباء محمد جمال من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور مهاب محمد فتحى من قسم الأشعة التشخيصية، والدكتور إيهاب ميخائيل من قسم الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمى، أما قسم التخدير والعناية المركزة فمنه الأطباء محمد ممدوح، وأحمد خالد، وأنطونيوس عازر.