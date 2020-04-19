شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يشارك في إطلاق صندوق «تحيا مصر» قوافل المواد الغذائية لـ3 محافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، في إطلاق صندوق «تحيا مصر» لـ 3 قوافل محملة بالمواد الغذائية واللحوم والخضروات، تتضمن ١٨٥ طن مواد غذائية ولحوم وبطاطس، إلى محافظات الفيوم ودمياط وسوهاج، ضمن حملة الصندوق لرعاية أسر العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

حضر حفل إطلاق القوافل الطبية كل من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر، رئيس اللجنة التنفيذية السابق لصندوق تحيا مصر، وتامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والفنانة رجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي.

وأعلن «شعراوي» أنه في إطار المبادرات الوطنية المختلفة التي تمت لدعم العمالة غير المنتظمة، قامت الوزارة، الأسبوع الماضي، بتقديم مساهمة مالية لصندوق «تحيا مصر» لدعم المبادرات المجتمعية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى مساهمة عدد من المحافظات أيضًا بمبالغ مالية لدعم الجهود التي يقوم بها الصندوق.

وأشاد الوزير بكل المبادرات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وعدد من رجال الأعمال مؤخرا، للتكاتف مع جهود الحكومة في مواجهة أزمة كورونا وعبور هذه الظروف الاستثنائية، ودعم ما تقوم به الحكومة لتخفيف الآثار الناجمة عن انتشار الفيروس، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر خلال هذه الفترة من عمر الوطن لدعم الجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، خاصة في ظل التعاون لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا على كل فئات المجتمع.

كما أشاد «شعراوي» بجهود صندوق «تحيا مصر» في القرى الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية والتي بلغت حوالي 24 قرية والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير المدارس والقرى وإطلاق مبادرات صحية ومجتمعية ومساعدة الفتيات الأولى بالرعاية بالزواج.

وأشار إلى أن مساهمات كل فئات الشعب المصري في الصندوق تأتي في إطار الثقة الكبيرة من المصريين لما يقوم به الصندوق وتوصيل المساعدات إلى كل المستحقين بمختلف المحافظات، لافتا إلى أهمية تكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة بسلام واستعادة جهود البناء والتعمير التي تقوم بها الدولة.

وأكد مسؤولو صندوق «تحيا مصر» أن هذه القوافل تأتي ضمن أنشطة مبادرة «نتشارك» هنعدي الأزمة التي أطلقها الصندوق لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدعم القطاع الطبي ورعاية أسر العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بفرض حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعمل الصندوق كمعاون لأجهزة الدولة كافة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك تنسيقًا مع التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمة.

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وقام الصندوق، خلال الأسبوع الماضي، بتوزيع المواد الغذائية على الصيادين المتواجدين على ضفاف النيل بمنطقة مصر القديمة والوراق، لرعاية أسرهم، كما تم توزيع المواد الغذائية على عدد من أسر العمالة غير المنتظمة بمنطقة منشأة ناصر لتخفيف أعباء المعيشة من على عاتقهم خلال فترة حظر التجوال.

يذكر أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، قام الصندوق بتوفير 1000 مضخة حقن سوائل، بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي لدعم القطاع الطبي، ويتم التنسيق حاليًا لتدبير 124 جهاز تنفس صناعي إضافية، فضلًا عن التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة لتدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عيني.

وزير التنمية المحلية يشارك فى إطلاق صندوق «تحيا مصر»

وزير التنمية المحلية يشارك فى إطلاق صندوق «تحيا مصر»

وزير التنمية المحلية يشارك فى إطلاق صندوق «تحيا مصر»

وزير التنمية المحلية يشارك فى إطلاق صندوق «تحيا مصر»