شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 34 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 34 قرار إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بمراكز أبوحمص والمحمودية وشبراخيت ورشيد والدلنجات وحوش عيسى ودمنهور وإدكو على مساحة 4 آلاف و661 مترًا مربعًا.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنع البناء المخالف، مهيبًا بالمواطنين عدم استغلال ظروف محاربة الدولة لفيروس كورونا والتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول ذلك.

وأوضح أنه تم تنفيذ 4 قرارات في أبوحمص و8 قرارات في رشيد و10 في المحمودية وقرار في إدكو وقرار في دمنهور و3 قرارات في شبراخيت و5 في الدلنجات وقرارين في حوش عيسى.