شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: حصاد 585 فدان قمح.. وسعر الإردب يبدأ من 670 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إنه تم حصاد 585 فدانا منذ بدء موسم حصاد محصول القمح رسمياً في المحافظة وتوريد الأقماح المحلية لموسم 2020 حيث يبلغ إجمالى المساحة المزروعة هذا العام ٦٩٢٣٦ فدانا بزيادة 1936 فدانا على العام الماضى 2019 حيث بلغت المساحة المزروعة 67.3 ألف فدان.

وأوضح «البخشوان» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن معظم المساحات المزروعة تقع في مناطق العامرية وبرج العرب وخورشيد والمعمورة وسيتم توريد الاقماح إلى الصوامع والبناكر والهناجر المعدة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستلام الأقماح المحلية والمستوردة.

وأشار إلى أن أسعار التوريد التي سيتم التعامل بها مع المزارعين هذا العام وفقا لما قرره الدكتور على المصيلحى وزير التموين على النحو التالي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وبدوره قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية الصوامع والبناكر استقبلت 676 طن قمح محلى وفق لدرجات النقاوة المقررة من قبل الوزارة للعام الجارى 2020 وهى 23.5 قيراط و23 قيراط و22.5 قيراط.

وقال «سعدالله» – لـ«المصرى اليوم»- أن المديرية استعدت لموسم التوريد الجديد بتجهيز 7 صوامع وبناكر وهناجر بالاضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الاقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ360 الف طن أقماح محلية ومستوردة حيث يبلغ اجمالى المستهدف من الاقماح المحلية 170 الف طن و190 الف طن أقماح مستوردة.

وأوضح أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام 2020 هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 الف طن وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 الف طن وصومعة العامرية بسعة 60 الف طن وصومعة الصبحية بسعة 60 الف طن بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ والتابعة للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن باجمالى 90 ألف طن فضلا عن هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ في أجولة والشون والتى تتمثل في شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة.

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وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خماسية لاستلام توريد القمح تحت اشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتضم في عضويتها كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجميعة القبانية والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الاشراف على استلام الاقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.