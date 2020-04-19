شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: تخفيضات 30% بمنافذ «أهلا رمضان» بالمجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعدالله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المديرية أنهت استعدادتها التنفيذية لاستقبال شهر رمضان الكريم بتوفير منافذ «أهلاً رمضان» داخل الهيبرات والمجمعات الاستهلاكية والمحال وحتى يوم ١٠ مايو المقبل، بتخفيضات حقيقية وأسعار تنافسية تصل إلى ٣٠٪، تعويضاً عن معارض وشوادر أهلا رمضان التي ألغيت هذا العام، نظرا لأزمة فيروس كورونا وتلافيا لحدوث تكدس وازدحام.

وأوضح «سعد الله»، أن المديرية وفرت السلع الغذائية المقرر عرضها بكميات وفيرة وجودة عالية وأسعار تنافسية، حيث تم توفير السكر والزيت بأنواعه والسمن بأنواعها والأرز والمكرونة بأنواعها والدقيق والصلصة والسمك البلطي واللحوم البرازيلي بسعر ٩٠ جنيه للكيلو، واللحوم السوداني بـ٨٥ جنيه للكيلو والدواجن (السعر حسب الوزن)، والخضر (البطاطس- الخيار- البصل- البسلة الفاصوليا- الليمون) والفاكهة ( الموز- الجوافة- التفاح- البرتقال- الفراولة- الكنتالوب)، وياميش رمضان متمثل في بلح أسواني جاف يتراوح سعره من ٩ جنيهات إلى ١١ جنيه للكيلو، وتمر جاف فاخر بـ٢٠ جنيه للكيلو، وزبيب بـ٣٥ جنيه للكيلو، وخروب مجروش بـ٢٥ جنيه للكيلو، وكركديه بـ٥٠ جنيه للكيلو، وعرقسوس بـ٤٠ جنيه للكيلو، وعين جمل بـ١١٠ جنيه للكيلو، وبندق بـ١١٠ جنيه للكيلو ومشمشية بـ٨٥ جنيه وقراصيا بـ٥٥ جينه للكيلو.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين عدم الزحام داخل منافذ البيع حيث حددت الوزارة تواجد المستهلكين داخل المتاجر بصفة عامة إلى ٢٥٪ فقط من السعة الاستيعابية للمكان، مطمئناً المواطنين بأن السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.

وفي سياق متصل أصدر وكيل الوزارة تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية، لعدم التلاعب بالأسعار والتأكد من تواريخ الصلاحية وإعلان الأسعار على السلع الغذائية المعروضة.