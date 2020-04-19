شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة تستعرض تقرير «التعليم عن بعد» لطلبة «البكالوريوس والليسانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتوره ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسير بخطوات ثابته لاتمام منظومة التعليم عن بعد، حيث يتم عمل تقرير يومي عن سير عملية التعليم عن بعد، وذلك وفقا لخطة موضوعة.

وأضافت «هجرس»، إنه تم رفع1907 مقرر لمرحلة البكالوريوس والليسانس من إجمالي عدد مقررات 2051 مقرر بنسبة مئوية تصل إلى المقررات 92٪

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس، أنه بخصوص قطاع الدراسات العليا والبحوث، تم رفع 1117 مقرر من عدد مقررات 1190 بنسبة رفع للمقررات وصلت إلى 93.87٪ .

وعن نسبة التفاعل لطلاب الدراسات العليا مع منظومة التعليم عن بعد أوضحت «هجرس»، أن إجمالي عدد طلاب الدراسات العليا بالجامعة يصل إلى 8035 طالب وطالبة، ومتوسط عدد المتواصلين اليكترونيا منهم يصل إلى 6313 طالب وطالبة بنسبة مئوية 78.57٪ .

وحرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على قياس متوسط عدد الطلاب المتواصلين اليكترونيا والذي بلغ عددهم 26370 طالب وطالبه من إجمالي عدد طلاب 35560 لتصل نسبة التفاعل الطلابي إلى 74٪ .

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