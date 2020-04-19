شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يجرى جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حاليا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها.

وكان رئيس الوزراء قد استعرض تقريراً من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أعلنت خلاله إطلاق منصة رقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل، تحت عنوان "ابدأ حلمك أون لاين"، في إطار مواصلة الوزارة تطوير مبادراتها الالكترونية المجانية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".

وثمن رئيس الوزراء المبادرات الرقمية الإيجابية الهامة التي تقوم بها وزارة الثقافة حاليا، فى إطار دورها التنويري والتوعوي والترفيهي الذي تقدمه لمختلف الفئات في المجتمع المصري، مشيداً بالجانب التدريبي الذي يضاف إلى دور الوزارة الفاعل خلال هذه المرحلة، والذي تساهم منصات الوزارة في وصوله إلى أكبر عدد ممكن، لتحقيق الأهداف المرجوة في رعاية طاقات الشباب والمواهب وتسخيرها في جوانب فنية وثقافية مفيدة.

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وأوضحت الوزيرة أن ورشة "ابدأ حلمك" لاعداد الممثل الشامل أحد المشروعات الطموحة التي تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الواعدين والنابغين ورعايتهم وتحقيق طموحاتهم، حيث ينفذها البيت الفني للمسرح ممثلاً في فرقة مسرح الشباب، وتعتمد على التدريب عن بعد، تماشياً مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت التدريب عن بعد من خلال شبكة الانترنت، لتطوير مبادرة الثقافة بين ايديك لجذب الجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.