شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثانية للعائدين من أمريكا تغادر الحجر الصحى بمرسى علم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت صباح اليوم الأحد ، المجموعة الثانية من المصريين العائدين من أمريكا ، من مطار مرسى علم الدولى إلى مطار القاهرة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى لهم بأحد فنادق مدينة مرسى علم حيث أجرى طاقم طبى من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر الكشف النهائى على المحموعة الثانية من المصريين العائدين من امريكا قبل سفرهم والذى يبلغ عددهم 323 مصري، وتم تعقيمهم وكذلك تمت تعقيم حقائبهم قبل دخولهم المطار، وتمت انهاء إجراءات سفرهم سريعا بعد نقلهم بأتوبيسات فى مجموعات قليلة من الفندق للمطار.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن اللجنة الصحية قامت بإنهاء إجراءات الكشف الطبى للمجموعة الثانية من المصريين العائدين من أمريكا، والمقيمين بفندق مرسى علم تحت الحجر الصحى، وذلك بعد انتهاء مدة الأربعة عشر يوما المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

كانت وصلت صباح أمس السبت، طائرة مصر للطيران، رقم MS996 قادمة من مطار تورنتو بكندا، إلى مطار مرسى علم الدولي، تقل على متنها 216 شخص بينهم 12 طفل من المصريين العالقين بكندا، حيث تم إجراء الكشف الطبى عليهم لنقلهم لأحدى الفنادق السياحة بمرسى علم للإقامة لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحى المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال الدكتور كريم هشام، مدير الحجر الصحى بمطار الغردقة الدولي، ونائب أدارة الحجر الصحى بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تم استقبال رحلة مصر الطيران القادمة من مطار تورونتو بكندا والتى تقل 216 راكب مصرى من المصريين العالقين فى كندا، كما تم استقبال رحلتين التى أقلتا العالقين من أمريكا بداية أبريل.

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مغادرة المصريين العائدين من امريكا للحجر الصحى



مغادرة المصريين العائدين من امريكا للحجر الصحى



مغادرة المصريين العائدين من امريكا للحجر الصحى



مغادرة المصريين العائدين من امريكا للحجر الصحى