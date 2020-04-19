شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتـاج الحربى ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد، جاء فيها :" قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الأسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني أن أهنئ قداستكم والإخوة الأقباط من أبناء الوطن بذكرى عيد القيامة المجيد متمنياً لكم موفور الصحة والبركات، وبهذه المناسبة أود أن أعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر وتاريخها المجيد.

وقال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتـاج الحربى ، فى نص البرقية ، أود أن أعرب عن اعتزازى بعطاء الأخوة والأبناء الأقباط من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم وأدائهم لمهامهم بكل الصدق والإخلاص والتفانى وما يجسده ذلك من أسمى قيم الولاء للوطن وشعبه والدفاع عن مقدساته وسلامة أراضيه ، لتظل مصر وطناً حراً عزيزاً لكل المصريين، حفظ الله مصر وبارك شعبها وكل عام وقداستكم بخير.

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كما بعث الفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بنفس المناسبة .

كما أصدر الفريق أول محمد زكى ، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط و ضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين بوزارة الإنتاج الحربى بهذه المناسبة ، كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة لتهنئتهم بنفس المناسبة .