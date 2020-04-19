شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 20 نصيحة من القومى للبحوث للاحتفال بـ"شم نسيم" آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة أسماء محمد فتحى استشارى الصحة العامة والطب الوقائى والتغذية بالمركز القومى للبحوث، أن شم النسيم هو عيد الربيع ومصدر للبهجة والسرور عند كل المصريين، وقد كان المصريون القدماء يعتبرونه بمثابة عيد بداية الحياة نظراً لتفتح الزهور والأشجار، ويعتبر أقدم عيد شعبى فى العالم منذ أكتر من 4700 سنة, ومازال المصريون يحتفلون به حتى الآن لأنه يمثل هويتهم الثقافية بغض النظر عن عقائدهم الدينية واختلافاتهم الاجتماعية.

وأضافت الدكتورة أسماء محمد فتحى بحسب نشرة صادرة عن المركز القومى للبحوث ، أن شم النسيم فى هذا العام يمثل تحدى لكل المصريين فى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمرور من الأزمة بسلام، وقد اتخذت الحكومة المصرية إجراءات صارمة للحفاظ على صحة المواطن التى تأتى دائما فى المقام الأول، ولكن يبقى دور المواطن فى التخلى عن عاداته السنوية فى شم النسيم من الخروج والتجمع بالحدائق والمتنزهات العامة.

ويعد إقامة احتفالية من المنازل فى شم النسيم هى الحل الأمثل فى ظل وباء كورونا، من خلال إضفاء جو من المرح والسعادة والود بين أفراد الأسرة.

وقدمت استشارى التغدية بالمركز القومى للبحوث، بعض الاحتياطات والنصائح لنحظى جميعا ب "شم النسيم آمن"

● الالتزام بإجراءات التباعد المجتمعى وتجنب التجمعات.

● عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى مع أخد احتياطات الوقاية بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لاتقل عن 20 ثانية أو استخدام الكحول .

● تحضير الطعام فى المنزل وتقليل شراء المأكولات الجاهزة.

● شراء الأسماك المملحة مثل الرنجة من مصدر موثوق.

● التأكد من سلامة الأسماك عند شرائها وعدم وجود أى تغير فى اللون أو تهتك للأنسجة أو رائحة فاسدة.

● التأكد من تاريخ الصلاحية على المأكولات المعلبة.

● حفظ الأسماك المملحة فى الفريزر لمدة يومين قبل استخدامها.

● تسخين الأسماك المملحة قبل الأكل للقضاء على الفيروسات ومن ضمنها فيروس كورونا الذى يموت بعد درجة حرارة 70 مئوية.

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● إضافة الخل والليمون على الطعام.

● البصل مضاد حيوى قوى ويعزز من مناعة الجسم ولكن يجب الحرص على غسله جيداً بالماء والخل.

● تسخين الخبز والفطير على النار قبل تناوله .

● طبق السلطة الخضراء هام جدا للتخلص من الأملاح الزائدة والسموم .

● شرب كوبين من الماء قبل الأكل لتحسين الهضم .

● الابتعاد عن المشروبات الغازية بعد الأكل واستبدالها بالماء والليمون أو الشاى الأخضر والزنجبيل.

● يفضل المشى نص ساعة بعد الأكل لتنشيط الدورة الدموية.

● يفضل الابتعاد عن أكل الأسماك المملحة للحوامل

● يفضل عدم تناول الأطفال أقل من 3 سنوات ومرضى الضغط والكلى للأسماك المملحة .

● معرفة الأعراض الأولية لتسمم الفسيخ الناتج عن بكتريا "كلوستريديوم بوتولينوم" واللجوء للرعاية الصحية فى أسرع وقت , وتتمثل الأعراض فى قئ وغثيان, صعوبة فى البلع , تدلى للجفون , مشكلات فى الرؤية والكلام .

● مشاركة أفراد الأسرة فى أعمال تزيين المنزل وتلوين البيض لكسر الملل.

● التواصل مع الأقارب والأصدقاء عن طريق التليفونات ووسائل التواصل الإجتماعى ومكالمات الفيديو.