شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان فى السعودية بلا جماعة..المملكة تعلن إجراءات الحرمين المكى والنبوى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية الإجراءات التى ستتبعها فيما يخص صلاة الجماعة بالمساجد عامة، والمسجدين النبوى والمكى، خلال شهر رمضان بما فى ذلك صلاة التراويح. وأكد الوكيل المساعد للعلاقات والشئون الإعلامية بالمسجد النبوي، جمعان عسيري، إقامة صلاة التراويح في الحرم النبوي خلال شهر رمضان. وأوضح عسيرى بحسب جريدة الرياض السعودية، أن صلاة التراويح ستقام ولكن مع "تعليق حضور المصلين"، كما أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعقيم وتطهير الحرم. Advertisements الفيديو التالى يرصد تفاصيل القرارات التى اتخذتها المملكة..

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