شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: تكليف الكليات بإعداد عناوين الأبحاث قبل 5 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على انتهاء الجامعة من رفع المقررات الدراسية بكافة الكليات على المواقع الالكترونية، ضمن خطة الجامعة للدراسة عن بعد، مطالبًا الطلاب بالبقاء في المنازل وعدم النزول التزاما بالإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ووجه رئيس جامعة القاهرة،بحسب بيان صادر عن الجامعة ، الكليات والأقسام العلمية بسرعة إعداد عناوين الأبحاث التي سوف يقوم بها الطلاب، وطرق تسليم تلك البحوث في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020.

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وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة مستمرة في استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد حتى يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020 لكل الفرق الدراسية، مضيفًا أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب، مشيراً إلى استمرار الجامعة في بث المحاضرات إلكترونيا والتواصل الالكتروني بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكافة الطرق والوسائل المتاحة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة تُسخر كافة امكانياتها التكنولوجيا في إطار التحول الرقمي التي اتخذت فيه الجامعة خطوات واسعة، من أجل التيسير علي الطلاب في ظل الظروف الطارئة الحالية التي تمر بها مصر والعالم أجمع لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن إدارة الجامعة تتابع تطبيق المنظومة بشكل يومي من خلال تقارير الكليات والتواصل المباشر بين الطلاب وهيئة التدريس، بالإضافة إلى العمل علي رصد أي معوقات تعطل عمل منظومة التعليم من بعد، وحلها بشكل سريع وفعال من أجل تلقي الطلاب عملية تعليمية جيدة لا تقل من حيث الجودة عن منظومة التعليم المباشر.