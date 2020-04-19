شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان على طريقة منظمة الصحة العالمية.. إرشادات ومحاذير "إنفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت منظمة الصحة العالمية عددًا من الإرشادات المتعلقة بصيام شهر رمضان والمناسك المتعلقة به بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وطالبت منظمة الصحة العالمية إلغاء المحافل الاجتماعية والدينية، وأن يستند أى قرار بتقييد أو تعديل أو تأجيل أو المضى قدما فى عقد تجمهر جماعى إلى تقييم نموذجى للمخاطر، ويجب أن تصب هذه القرارات ضمن نهج شامل تتبعه السلطات الوطنية فى استجابتها لتفشى المرض. "إنفو جراف" التالى يرصد تفاصيل الإرشادات التي أصدرتها المنظمة للشعوب الإسلامية في رمضان. Advertisements



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