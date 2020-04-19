شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شم النشيم..الزراعة:ضبط 37 طن فسيخ ورنجة فاسدة وحملات لضبط المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلفى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية ، حول قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بحملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك بمناسبة أعياد شم النسيم .

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى الأسماك غير الصالحة للاستهلاك (فسيخ ورنجة) بلغ حوالى 37 طن و 389 كيلو جرام من الأسماك و الفسيخ و السردين المملح و الرنجة و تم تحرير عدد 82 محضر حتى تاريخه.

وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، أن الحملات التفتيشية مازالت مستمرة على مستوى الجمهورية وهدفها ضبط الأغذية الفاسدة أوغير صالحة للاستهلاك الادمى حفاظا على صحة المواطنين وضبط المخالفين.

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وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك حملات تقوم بها ادارة التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرية ، بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم ، الهدف منه توفير الغذاء الصحى الامن من مصدر حيوانى، وقيام اطباء ادارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن هدفة أيضا لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطري الكامل .

وقال تقرير الخدمات البيطرية، أنه فى اطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.