شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة:إجراءات للتخلص الآمن من مخلفات قرية كفر العجمى خلال فترة العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها بإتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لمتابعة عمليات الجمع والنقل للمخلفات الصلبة البلدية بقرية كفر العجمى التابعة لمركز بيلا - محافظة كفر الشيخ والتخلص الأمن منها بالتعاون مع ديوان عام المحافظة وذلك بعد فرض العزل الصحى الكامل على القرية نتيجة لظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والحد من المصادر المحتملة لانتشار العدوى حيث أكدت فؤاد على انه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع المحافظة عند العزل الصحى لقرية او مدينة والتعامل مع المخلفات الناتجة على انها مخلفات خطرة .

وأضافت انه تم تخصيص سيارة مكبس لنقل المتولد اليومى من قرية كفر العجمى والقيام بعمليات تعقيمها وتطهيرها قبل تحركها الى المدفن المحكوم بمدينة مطوبس للتخلص الآمن منها بالإضافة الى تخصيص خلية فى ذات المقلب لمخلفات هذه القرية دون غيرها وفرشها بطبقة من الجير الحى وتفريغ المخلفات عليها ثم تغطيتها بطبقة اخرى من الجير فور الانتهاء من تفريغ الحمولة للتأكد تماما من التخلص الآمن منها مع مراعاة إختيار موقع الخلية على أن يكون عكس إتجاه الريح السائدة يلى ذلك عملية التعقيم والتطهير للسيارة من جانب المسؤولين عن المدفن بعد الإنتهاء من تفريغ حمولتها.

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وشددت على ضرورة المتابعة اليومية والتنسيق من خلال البرنامج الوطنى التابع للوزارة مع وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة ومركزي بيلا ومطوبس لاستدامة هذه الإجراءات طوال فترة عزل القرية الى جانب التنبية والتأكد من ارتداء جميع العاملين والسائقين بالقرية لمهمات الوقاية السميكة والتى لا تسمح بالنفاذية حفاظا على سلامتهم وعدم خلع كمامات الوقاية الشخصية اثناء العمل او التوجه بملابس العمل إلى المنازل نهائيا، وعدم النبش بالمخلفات مطلقاً في مواقع العمل، أو الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها خارج أماكن العمل .

كما يتم متابعة إجراء عمليات التطهير بصفة دورية طول اليوم وذلك لكافة المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل، وكذا عمليات تطهير الشوارع والأماكن العامة بالقرية، ومنع تراكم المخلفات داخل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة الرفع المباشر لها أولاً بأول.

والجدير بالذكر ان محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ( قنا /اسيوط / كفرالشيخ / الغربية) والذى يتم من خلاله تنفيذ خطة طوارىء عاجلة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة فى اوقات الحظر ومتابعة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات بالتعاون مع الوحدات المحلية وإدارات المخلفات بالمحافظات.