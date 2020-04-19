شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يطلق حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي ، وبرعاية قناة اكسترا نيوز ومنصة ايجيبت توداى ، حملة توعوية تتضمن مجموعة من الفيديوهات يقدمها طبيبات واطباء فى مجالات تخصص مختلفة تتضمن المعلومات الطبية والنصائح اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، يتم عرضها على قناة اكسترا نيوز ، ومنصات التواصل الاجتماعى لمجموعة ايجيبت توداى باللغة الانجليزية، كما يتم اطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس والشركاء بدءاً من اليوم الأحد 19 ابريل 2020 .

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن الحملة جزء هام من جهود الدولة لتوعية المواطنين بشكل عملي ودقيق، مؤكدة على أهميتها فى تقديم التوعية وطرق الوقاية الصحيحة ، خاصةً فى ظل انتشار العديد من المعلومات الخاطئة التى قد تساهم فى انتشاره ، فضلاً عن تقديم العديد من النصائح الهامة والتوعية المتخصصة للسيدات فى مرحلة الحمل والرضاعة ، كذلك الأشخاص المصابين بحالات مرضية سابقة والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس فى حالة العدوى، بالاضافة الى تقديم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للأسرة ،فى ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية التى تقتضي ضرورة الإلتزام بالبقاء في المنازل فترات طويلة.

وبحسب بيان صحفى ، ووجهت الدكتورة مايا مرسى، خالص الشكر والتقدير إلى قناة اكسترا نيوز ومنصة ايجيبت توداي على تعاونهما المثمر واستجابتهما السريعة لرعاية هذه الحملة التوعوية الهامة وبثها ، كما وجهت الشكر للاعلام المصري لنشره الوعى للمواطنين فى هذه المرحلة الحرجة ، كما وجهت الشكر الى جميع الجهات الشريكة ، والى الطبيبات والأطباء ، وجميع من شاركوا في خروج هذه الحملة الهامة إلى النور ، موضحة أن هذه الحملة تعد استكمالاً لجهود لجنة الصحة والسكان بالمجلس برئاسة الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس.

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فيما أكد الدكتور ألكسندر بوديروزا ، ممثل الصندوق أنه يجب علينا السعي للحد من انتشار الفيروس وضمان ادراج احتياجات وحقوق النساء والفتيات في كل جوانب استجابة العمل الإنساني لفيروس كورونا كوفيد-19. وكما نأمل ان يكون هناك دعم و حماية للعاملين في المجال الصحي والخطوط الأمامية وتقدير لتضحيتهم من اجل إنقاذ الجميع ، و نحن حريصين علي ضمان حصول جميع العاملات و العاملين بالقطاع الصحي علي وسائل الحماية الشخصية.