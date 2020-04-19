شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو يدعو شعوب العالم لاكتشاف الحضارة المصرية من خلال الجولات الافتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت منظمة اليونسكو شعوب العالم في تغريدة نشرتها علي حسابها الرسمى علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، لاكتشاف الحضارة المصرية الرائعة من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أوائل شهر ابريل الجاري تحت شعار “اكتشف مصر من بيتك” ExploreEgyptFromHome# وذلك لاتاحة عدد من الزيارات الافتراضية وجولات إرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية و الوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

كما أشادت منظمة اليونسكو في تغريدتها بهذه المبادرة، ووصفتها بأنها وسيلة مهمة وتساهم في الحفاظ علي صحة المواطنين، كما أنها تكسر الحواجز التي وضعها فيروس كورونا المسجد، ففي وقت الأزمات دائما ما نحتاج الي الثقافة.

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وكان خالد العنانى وزير السياحة والاثار قد قال أن احتفالية يوم التراث العالمى امام سفح الهرم نبعث بها رسالة للعالم لنذكر الشعوب بمصر وقول لهم " خاليك فى البيت، خاليك أمن وتعالى زور مصر لاحقا عندما تسمح الظروف الصحية بالعالم، الهرم فى انتظاركم منذ آلاف السنين".

وأشار إلى ان مصر مثلها مثل دول العالم تحاول الانتصار على هذه الازمة فى اقرب وقت ممكن، مؤكدا انها ستنتصر فى حربها هذه. ونوه إلى ان الرسائل التى تم كتابتها على الاهرامات تحمل رسائل هامة لشعوب العالم من أمام الهرم ان ابقول فى بيوتكم وتحملوا المسئولية، لافتا إلى ان الاحتفالية استضافت اوبريت "انت اقوى" والذى شارك فيه نخبه من فنانو العرب، للتأكيد اننا اقرب إلى بعضنا فى محنتنا، ومتضامنون معا.

وانارت وزارة السياحة والاثار مساء السبت اهرامات الجيزة ضمن احتفالاتها بيوم التراث العالمى، حيث يبعث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار من أمام الأهرامات برسالة للعالم أجمع فى هذه المناسبة.