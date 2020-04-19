شكرا لقرائتكم خبر عن صور..نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمحطات الصرف بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عدد من محطات صرف الصحى القاهرة الجديدة لمتابعة سير الأعمال بها، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، على الالتزام الكامل لأطقم التشغيل والصيانة للمحطات والعمل دوماً على تطويرها وتسجيل المشكلات أولاً بأول والعمل على حلها.

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ولا سيما مشروعات الإسكان والمرافق للالتزام بالبرامج الزمنية لإنجاز المشروعات، مع إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية بمواقع العمل المختلفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد أكد أنه تم شن حملة موسعة لضبط مخالفات غسيل السيارات بالشوارع الرئيسية باستخدام خراطيم المياه بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مرفق مياه الشرب والمرافق العامة بالمدينة.

وقال المهندس أمين غنيم: إن الحملة شملت منطقة حى النرجس عمارات بالتجمع الخامس، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات كما تم رصد السيارات والفيلات المخالفة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها، كما تم إرسال أرقام لوحات السيارات لإدارة المرور لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد المهندس أمين غنيم، جميع سكان مدينة القاهرة الجديدة، الإلتزام بعدم غسيل السيارات بالشوارع العامة، وإهدار المياه، والتسبب فى إتلاف مرافق الدولة.

جدير بالذكر أنه تم شن الحملة برئاسة رئيس الجهاز، وبحضور رئيس الشبكات ومدير أمن التجمع الخامس، ورئيس حى النرجس.

اكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة بالتعاون مع الجهات الأمنية واصل تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء لمستغلى أزمة كورونا، حيث تم شن حملات مكبرة بشكل مفاجئ لضبط مخالفات البناء داخل المدينة والتعامل الفورى دون تهاون مع المخالفات والإزالة الفورية لها.

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نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد محطات الصرف بالقاهرة الجديدة (1)



نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد محطات الصرف بالقاهرة الجديدة (2)



نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد محطات الصرف بالقاهرة الجديدة (3)



نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد محطات الصرف بالقاهرة الجديدة (4)



نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد محطات الصرف بالقاهرة الجديدة (5)



نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد محطات الصرف بالقاهرة الجديدة (6)



نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد محطات الصرف بالقاهرة الجديدة (7)



نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد محطات الصرف بالقاهرة الجديدة (8)