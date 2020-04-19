شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: مركز التعليم المدمج يبدأ تحديد آلية الامتحانات الدارسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جامعة القاهرة ، إن ادارة مركز التعليم المدمج بصدد تحديد آلية يتم التعامل من خلالها مع الامتحانات فى ضوء القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات وفى ضوء الظروف الراهنة، الخاصة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت جامعة القاهرة في بيان منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" أن الإدارة حريصة كل الحرص على مصلحتكم، وعلى ما يحقق المصلحة العامة وفى ضوء توجيهات مجلس الجامعة، وأنه سيتم الإعلان عن خطة تفصيلية قريبا وقبل إجراء الامتحانات تحقق الهدف بالتنسيق مع الكليات المعنية، موجهة الطلاب بالتركيز في المقررات والأنشطة.

وأوضحت جامعة القاهرة، أن امتحانات دور مارس فى يوليو القادم وذلك وفقا لبرامج التعليم المدمج والمفتوح، وبذلك يكون هناك فترة كافية لتحديد آلية تنفيذ هذه الامتحانات فى ضوء قرارات المجلس الاعلى للجامعات، وذلك من خلال مجلس الشئون الأكاديمية برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومجلس ادارة المركز برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، ويهتم المركز حاليا برفع محاضراته خاصة برامج التعليم المدمج من خلال المودل ( المقررات الإلكترونية) او من خلال قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد جلسته رقم (699) التي ناقشت ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 فى إطار تطورات الوضع العالمى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات:

- يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية ويستبدل بتلك الإمتحانات أحد البديلين الآتيين:

(أ)- إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدا.

Advertisements

(ب)- عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية.

وفى أى من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط).

- بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية:

تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، أو في بداية العام الجامعي الجديد، مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها فى اللوائح الداخلية للكليات، بعد استكمالهم لتلك التدريبات، ويعد الطالب ناجح أو راسب فقط.

- بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات:

تؤجل الامتحانات التى كان مقرر عقدها فى نهاية الفصل الدراسى الثانى لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الإختبارات.

- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا:

يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقاً لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

تشكل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتقدم ذكرها وتلقى أية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.