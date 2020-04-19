شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بمد سن القبول بمدراس الدمج لـ12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الأحد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحة أنه يستبدل بنص الفقرة الخاصة بسن الالتحاق بالصف الأول الابتدائى الواردة بمادة 1 من القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام ، النص التالى :

يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائى بمدارس الدمج من "6 -12 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسى ، ويجوز فى حالة وجود أماكن شاغرة بالمدرسة النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف ، مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة ، ويمتد سن الالتحاق للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الإعدادى بالمدارس حتى 18 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسى ، كما يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الثانوى بالمدارس حتى 21 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسى .

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح بقبول الطلاب ذوى الإعاقة المحولين من مدارس التعليم العام والفنى إلى مدارس التربية الخاصة ، إذا انطبقت عليهم شروط القبول المقررة ، وفقًا لنوع الإعاقة ، فى ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك، على أن تسرى أحكام هذا القرار على الطلاب المدمجين بمدارس التعليم الفنى ، والصادر بشأنهم القرار الوزارى رقم (229 (لسنة ٢٠١٦ بشأن دمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفنى، وويلغى كل ما يخالفه من أحكام ، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها – تنفيذه.