شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «طبيعي أن يخطئ الطالب.. مش عاوزين نقول على واحد خايب وآخر شاطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم المصري تغير تغييرا جذريا في آخر 4 سنوات، مضيفا: «الظروف ساعدتنا في الوصول لنتائج في زمن أقل من المستهدف وبموارد أقل».

وأضاف الوزير، في تسجيل صوتي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «التعليم رحلة يأتمن فيها أولياء الأمور الوزارة على أبنائهم، بحيث يكون عندهم مجموعة معينة من المهارات».

وأشار شوقي إلى أن نظام التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي أصبح مختلفًأ، حيث يقيس مهارات فهم نواتج التعلم، مضيفا أن الانتقال من عام لآخر يقتضي حصول الطالب على ما يؤهله لذلك من نواتج التعلم وليس بالدرجات، وأكد أن الحديث عن الدرجات والرسوب والنجاح، تم استبداله بأشياء أخرى.

وتابع: «طبيعي أن يخطئ الطالب، ومهمتنا تصحيح الخطأ له، ده دور التعليم، الغلط مش عيب، مش عاوزين نقول على واحد خايب ولا واحد شاطر، ولا نستخدم هذه نستخدم اللغة القديمة دي».

وواصل: «رحلة التعليم مش هدفها ورقة ولا شهادة خادعة آخدها بأي تمن، ولا منافسة أتفاخر بها على جيراني.. ولكن فكرة النظر إلى ابني كيف يتقدم من شهر لشهر ومن سنة لسنة، محبطوش ومأنبوش على الغلط، أأنبه على الإهمال ممكن وأشجعه على احتمال المسؤولية».

Advertisements