شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تنتهى من الجمعيات العمومية لشركاتها وتوافق على جميع الموازنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى انتهت اليوم من الجمعيات العمومية للشركات التابعة لها من إنتاج وتوزيع بعد مناقشة الموازنات الخاصة بالشركات والخطط الخاصة بالعام المالى الجديد 2020/2021.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الجمعيات العمومية العادية التى تم عقدها ناقشات الموازنات الخاصة بالشركات سواء الإنتاج أو التوزيع، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على جميع الموازنات للعام المالى الجديد 2020/2021.

وأشار المصدر إلى أنه عقب إجازة شم النسيم سيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية إلى أنه من المتوقع أن تشهد قرارات مهمة من بينها تغير محدود فى عدد من شركات توزيع الكهرباء بعد الانتهاء من تقيم مستوى الأداء خلال العام المالى الماضى ونسب تحصيل فواتير الاستهلاك.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر اختتمت الخميس الماضي فعاليات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة للشركاتها والتى استمرت على مدار أربعة أيام خلال الأسبوع الحالى وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي القادم 2020/2021