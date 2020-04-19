%95 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات على المحلات لمنع التلاعب بالأسعار مع اقتراب شهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 95 % من القراء المشاركين في استطلاع طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات على المحلات لمنع التلاعب فى الأسعار مع اقتراب شهر رمضان؟ موضوع الاستطلاع. ورفض 5 % فقط تكثيف الحملات على المحلات لمنع التلاعب بالأسعار مع اقتراب شهر رمضان. Advertisements وكان قد وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وزيرى الداخلية والتموين بالعمل على ضبط الأسواق بكل حسم، وعدم السماح بالمتاجرة أو التلاعب بأسعار السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.



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