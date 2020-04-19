شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة شبين القناطر: رصد منزلين تسكنهما الخفافيش ويتم التعامل معهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال غريب أحمد على، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، إن اللجنة التى تم تشكيلها بإدارة الأزمات بالمدينة لرصد المنازل المهجورة بقرى المركز والتى من المحتمل أن تقطنها الخفافيش، رصدت منزلين آخرين مهجورين، أحدهما بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية للقشيش بخلاف المنزل الذى تمت مواجهة الخفافيش به، والمنزل الآخر بقرية عرب برغوث التابع للوحدة المحلية بنوي.

وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر لـ"الخليج 365"، أنه تم غلق جميع مداخل ونوافذ المنزل المهجور بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش، وتم رش مبيدات للقضاء عليها، وسيتم متابعتها للانتهاء من الأعداد الموجودة بالمنزل بالكامل حفاظا على أرواح المواطنين.

وأعلن غريب أحمد على، رئيس مدينة شبين القناطر بالقليوبية، صدور قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة شبين القناطر، وتضم عضوية كلا من "الطب البيطرى، والزراعية، والبيئة، ومركز بحوث الحيوانات الضارة بالزراعة"، للنزول إلى موقع المنزل المهجور والذى اتخذته الخفافيش مسكنا لها، لرصد الية للتعامل مع هذه الخفافيش.

وأكد أسامة دسوقى، رئيس الوحدة المحلية بالقشيش لـ"الخليج 365"، أن الوحدة واصلت يوم الجمعة الماضى أعمال التصدى لانتشار الخفافيش بالمنزل المهجور بقرية الحزانية التابعة للوحدة، مشيرا إلى أن الحملة تضمنت عمل خلطة من "العجوة وسم اللانيت"، حيث إنه بالبحث تبين أن الخفافيش تميل إلى العجوة وسيقوم السم بالقضاء عليها.

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وكان أسامة دسوقى، رئيس الوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، تلقى بلاغا من أهالى قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور، وأنها بدأت خلال الفترة الأخيرة الخروج ومهاجمة الأهالى والمنازل المجاورة للمنزل المهجور.

وأضاف "دسوقى" لـ"الخليج 365"، أنه تم على الفور الانتقال للمكان، وتبين أن المنزل مبنى منذ 18 عاما، ومكون من 3 طوابق، إلا أنه لا يوجد به باب ولا شباك سوى الباب الرئيسى للمنزل، حيث إن صاحبه توفى بعد بنائه، وسكنته الخفافيش منذ فترة طويلة، إلا أنها تكاثرت طيلة هذه الفترة ووصلت لأعداد كبيرة بالمنزل.

وتابع أنه بمعاينة المنزل تبين وجود أعداد كبيرة من الخفافيش فتم التواصل على الفور مع الطب البيطرى والصحة اللذين أكدا أنه لا توجد مادة للقضاء على تلك الخفافيش، إلا أن الأهالى تدخلوا مع الوحدة المحلية، وتم إشعال دخان داخل المنزل ووضع "شطة حمراء" وبالفعل بدأت هذه الخفافيش فى الانتشار، وتم القضاء على 100 خفاش منها، إلا أن هناك أعدادا كبيرة لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان لعدم وجود أى شىء يمكن من خلاله غلق الشبابيك والأبواب.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع رئيس المدينة المهندس غريب أحمد على رئيس مدينة شبين القناطر، وأكد أنه سيتم التواصل مع الشركات المختصة والمنتجة للمواد التى يمكنها القضاء على تلك الخفافيش للانتهاء منها فى أسرع وقت بعد توفير تلك المواد.