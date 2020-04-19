شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": ننشر أصنافا جديدة للسمسم لزيادة المساحات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، خطة للتوسع في زراعات محصول السمسم الموسم الصيفى الجديد، وزيادة المساحات من المحصول بالأراضى الجديدة المستصلحة، من خلال نشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاج للمساهمة فى سد الفجوة من المحاصيل الزيتية، بالإضافة الى اعداد برامج واصناف جديدة لزيادة المساحات من المحصول لتضييق الفجوة فى إنتاج الزيوت.

وأكد تقرير لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أهمية محصول السمسم خاصة أن بذور المحصول الكاملة تستخدم كتقاوى، وتدخل فى صناعة الحلويات والمخابز، واستخراج الزيت، كما تدخل فى صناعة الطحنية، والحلاوة الطحينية، الزيت، موضحا أنه يعتبر زيت السمسم (السيرج) من الزيوت الغذائية المهمة نظرًا لارتفاع نسبة الأحماض الدهنية غير المشبعة لأكثر من 85% وهو يستخدم فى الغذاء المباشر وصناعة الصابون وبعض مستحضرات التجميل.

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ"الخليج 365": "نتوقع زيادة المساحات المنزرعة من محصول السمسم الموسم الجديد، حيث إن محصول السمسم له أهمية اقتصادية، ويعمل مركز البحوث الزراعية على تشجيع المزارعين بالتوسع فى زراعة المحصول، خاصة بالأراضى الجديدة المستصلحة، مضيفًا أنه من خلال نشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاج للمساهمة فى سد الفجوة من المحاصيل الزيتية، ووضع آلية تسويقية له، وتوفير الحملات الإرشادية، واستنباط أصناف جديدة.

كان آخر تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن المساحات المنزرعة من محصول السمسم، يؤكد ارتفاع المساحات المنزرعة من السمسم الموسم الماضى إلى 67 ألف و296 فدانا مساحات منزرعة، وسط خطة تنفيذية للنهوض بالمحصول وزيادة المساحات الموسم المقبل بالأراضى الجديدة، لتضييق الفجوة فى إنتاج الزيوت، والاستفادة من فوائدة الإنتاجية.