شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ خطة حماية الشواطئ بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ إنه تم تنفيذ خطة حماية الشواطئ بنسبة 100% وتوقيع عقد تنفيذ حماية منطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط بقيمة 434 مليون وجارٍ أخذ الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال ضمن أعمال تطوير بحيرة المنزله.

أضاف عبد الكريم أنه يتم تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة للمناطق المنخفضة بمحافظة كفر الشيخ بالإضافة الى طرح مرحلة أولى بمحافظة بورسعيد ومرحلة أولى بالدقهلية ضمن الأعمال الأزمة لمجابهة التغيرات المناخية وحماية المناطق المنخفضة بالدلتا ضمن منحة صندوق المناخ الأخضر وأيضًا حماية مناطق المحروسة وبئر مسعود والقلعة والمنشية بالإسكندرية وخليج مطروح وكورنيش مرسى مطروح .

وقالت وزارة الرى فى تصريحات سابقة إنه تم استكمال سيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر على سواحل الدلتا بناء على التغيرات الفعلية التى حدثت فى الفترة الماضية وكذلك دراسة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر، علاوة على تحديد أفضل أساليب التأقلم مع ظاهرة ارتفاع سطح البحر فى مناطق المشروع مع الأخذ فى الاعتبار ملاءمة تلك الأساليب للمجتمعات المقيمة فى تلك المناطق وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية التى قد تؤثر على المجتمعات السكانية والانشطة الزراعية والسياحية بالمنطقة .

جدير بالذكر أن المشروعات التي تنفذ حاليا في إطار مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية حماية المنطقة الساحلية للساحل الشمالي للدلتا بمحافظة كفر الشيخ شمال الطريق الدولي من غرب ميناء الصيد ببرج البرلس، حتي شرق أعمال الحماية بشرق مصب فرع رشيد، والتي تتعرض للغمر بالمياه بفعل النوات وهياج البحر أثناء فصل الشتاء، وذلك نظرًا لانخفاض مناسيب الأرض الطبيعية الشاطئية بالمنطقة، حيث تصل مياه البحر أثناء النوات إلى الطريق الدولي الساحلي، وتتعرض الأراضي الزراعية للغرق كما تزداد أيضًا ملوحة المياه الجوفية بالمنطقة.