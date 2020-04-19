شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تبدأ فى إصدار فواتير "العدادات الذكية" للتأكد من نجاح التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تركيب حوالى 200 ألف عداد ذكى فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ الإسكندرية ـ القناة ـ جنوب الدلتا ـ مصري الوسطى)، فى إطار المشروع التجريبي الذى أطلقته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد نطاق 6 شركات توزيع.

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وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الإنتهاء من مركز البيانات الرئيسي بمدينة نصر والانتهاء من 5 مراكز بيانات نطاق شركات التوزيع وجار الانتهاء من مركز بيانات شركة القناة ومبنى المركز التبادلي DR، وتم الربط بين مراكز البيانات والعدادات الذكية التى تم تركيبها، موضحاً أن هذا المشروع التجريبى ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة.

وأشار المصدر إلى أنه تم البدء فى إصدار فواتير العدادات الذكية التى تم تركيبها للتأكد من صحتها ومطابقتها لاستهلاك العداد، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تجربة مركز البيانات الخاص بشبكة العدادات الذكية.