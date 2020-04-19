شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الهلالي: الخوف من «كورونا» يبيح الإفطار في رمضان.. «صحتي قبل ديني» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن صيام شهر رمضان لا علاقة له بالمناعة ولا السوائل، ولكن له علاقة بقدرة الإنسان على الصوم أو خوفه من الصوم، موضحًا: «هذا تعبير فقهي وليس تعبير مني».

وأضاف الهلالي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يذاع على قناة «mbc مصر» لتوضيح الآراء الفقهية المختلفة عن صيام رمضان وسط وباء «كورونا»: «الله يقول (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) و(ما جعل الله عليكم في الدين من حرج).. وكل من يتكلم يتكلم من خلال ثقافته الدينية، فالإنسان يتكلم من خلال منظور نفسه وليس من منظور الآخرين».

وتابع: «الطب فيه تخصصات، وهناك طب نفسي في حال الفوبيا والخوف فالأمر يجب أن يترك للناس تسهيلا عليهم.. جمال هذا الدين أن جعل التكليف شخصاني، فالاستطاعة شرط لوجوب التكليف.. مجرد الخوف من المرض يجوز الفطار فخوف الإنسان من المرض يرفع عنه الفرض، وهذا في كل المذاهب عدا المالكية»، مضيفًا: «صحتي قبل ديني.. ديني يأمرني بذلك».