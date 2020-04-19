شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 1891 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1891 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالى إلى 38664، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأشارت الجامعة، التى تتّخذ بالتيمور مقراً، إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس فى البلاد بلغ 732197 منذ انتشار وباء كورونا.

ورغم اقتراب الوفيات من ألفى حالة خلال الساعات الماضية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجاوزت ذروة تفشى فيروس كورونا، وسنبدأ في رفع القيود المفروضة عن ثلاث ولايات بداية من الإثنين المقبل.

وقال ترامب، خلال تصريحات صحفية، إن نسبة الوفيات أصبحت قليلة مقارنة بالإصابات فى العالم، وسنبدأ فى رفع القيود المفروضة، بسبب الفيروس فى ولاية مونتانا الجمعة المقبل.

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وتابع أن ولايتى تكساس وفيرمونت سوف تستأنف بعض الأعمال التجارية بها من الإثنين مع أخذ بعض الاحتياطات.

وفى وقت سابق، قال ترامب إن تكثيف إجراء اختبارات فيروس كورونا سيساهم فى إعادة فتح البلاد، مشيرا إلى أن بعض الولايات ستنجح فى إعادة فتح اقتصادها خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف، خلال مؤتمر لخلية الأزمة فى أمريكا، أنه عرض على رئيس المكسيك تزويد بلاده بأجهزة تنفس صناعى لمواجهة كورونا.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 159 ألف شخص فى العالم، منذ ظهوره فى ديسمبر بالصين، فيما شُخصت أكثر من 2289500 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة حول العالم.